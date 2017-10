België krijgt boete van 125.468,16 euro per dag van Europese Commissie 08u28

Bron: Belga 4 ap Het Europees hof van Justitie. De Europese Commissie legt België een boete van 125.468,16 euro per dag op voor het niet omzetten van richtlijnen in nationaal recht. Dat schrijft L'Echo vandaag. De Commissie had in juli aangekondigd dat het België voor het Europees Hof van Justitie daagde voor het niet respecteren van de termijnen voor de omzetting van de richtlijnen. Het Hof van Justitie moet nu oordelen of de eis van de Commissie gevolgd wordt of niet.

De twee betrokken richtlijnen zijn de 'Broadband Cost'-richtlijn en de richtlijn rond de 'gecombineerde vergunning' (Single Permit Directive). Wat de breedbandrichtlijn betreft, die moest al begin 2016 zijn omgezet. De richtlijn, die de kosten voor breedband moet verlagen, is op federaal niveau al wel gestemd. "Maar er zijn ook stukken wetgeving die geregionaliseerd zijn en waar we wachten op de gewesten", zegt de woordvoerder van federaal minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

In het geval van de richtlijn rond de 'gecombineerde vergunning' is er ook samenwerking nodig tussen de gewesten, de gemeenschappen en de federale ministers van Pensioenen, Werk en Binnenlandse Zaken. België is nog het enige land dat de richtlijn niet heeft omgezet.

De Commissie had ons land in november 2015 al op de vingers getikt en eiste toen een boete van 53.000 euro, maar het dossier werd opgeschort nadat België bijkomende informatie ter beschikking had gesteld.