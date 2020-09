België kleurt rood op nieuwe coronakaart: we zijn nu bij slechtste vijf landen van Europa KVDS

23 september 2020

11u10 146 Ons land kleurt rood op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). Dat betekent dat het aantal bevestigde coronabesmettingen de jongste veertien dagen gestegen is boven de 120 per 100.000 inwoners. Daarmee voegen we ons bij landen als Spanje en Frankrijk, die al eerder rood kleurden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De nieuwe quotering van België wordt bevestigd in het dagelijkse rapport van Sciensano. Daar is te lezen dat de incidentie de afgelopen twee weken op 136 per 100.000 inwoners uitkwam.





Sinds begin deze maand loopt het aantal bevestigde besmettingen in ons land elke dag op. Tussen 13 en 19 september werden elke dag gemiddeld 1.374 besmettingen gemeld. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Intussen zijn het er gemiddeld 53 per dag.

Slechter

Volgens de cijfers van het ECDC behoort België nu bij de slechtste vijf leerlingen van de klas in de Europese Unie. Alleen Spanje (310), Tsjechië (207), Frankrijk (192) en Luxemburg (157) doen nog slechter als het op het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners aankomt.





De quotering heeft een belangrijke impact. De coronakaarten van het ECDC worden door overheden in heel Europa namelijk gebruikt als bron om te zien waar het coronavirus opflakkert. Er worden onder meer reisadviezen mee opgesteld.

Vorige week kleurde België al donkeroranje (tussen 60 en 120 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken), nadat ons land begin deze maand nog naar lichtoranje (tussen 20 en 60) was gegaan. Dat laatste was het resultaat van het bezweren van een nieuwe golf coronagevallen in Antwerpen en Brussel vorige maand. In augustus was ons land daardoor al eens donkeroranje ingekleurd en Brussel zelfs rood.

Lees ook: Amper draagvlak bij bevolking + onenigheid binnen Celeval + stijgende cijfers = moeilijkste Veiligheidsraad ooit (+)