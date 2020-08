België kiest voor vaccin van Oxford en AstraZeneca RL

21 augustus 2020

05u19

Bron: Belga 2 Een wetenschappelijk advies­comité oordeelt dat België mag overgaan tot de aankoop van het door AstraZeneca en de universiteit van Oxford ontwikkelde coronavaccin.

De Europese Commissie sloot eerder deze zomer een akkoord met het Britse farmabedrijf AstraZeneca over 300 miljoen dosissen van zijn vaccin. Het onderzoek naar dat vaccin, dat ontwikkeld werd aan de University of Oxford, is een van de meest gevorderde projecten wereldwijd.

De Europese lidstaten krijgen op basis van het dossier de keuze al dan niet mee in het systeem te stappen en hun deel van het geld op tafel te leggen.

Het Belgische adviescomité heeft intussen geoordeeld dat “geen kritische punten gevonden” zijn en dat er dus geen reden is om niet akkoord te gaan met de voorwaarden die de Commissie met het bedrijf heeft afgesproken. Het comité geeft slechts een advies. De uiteindelijk aankoopbeslissing ligt bij de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid.

Voorrang voor risicogroepen

De deal betekent niet dat het ­AstraZeneca-vaccin snel voor alle Belgen beschikbaar zal zijn. Ten eerste is er nog maanden werk om het onderzoek af te ronden en de productie op te drijven. Ten tweede zullen de afgesproken vaccinvolumes gebruikt worden voor ouderen, zorgwerkers en risicogroepen.

Er zit nog wel een adder onder het gras: de farmaceutische firma vraagt vrijstelling van aansprakelijkheid. Eenvoudig gezegd: als het vaccin na een paar jaar schadelijke bijwerkingen veroorzaakt, is AstraZeneca beschermd tegen rechtszaken.

