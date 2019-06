België kan uitgesloten worden van PESCO als het militaire uitgaven niet verhoogt ttr

07 juni 2019

19u50

Bron: belga 10 binnenland België zou kunnen worden uitgesloten van de permanente gestructureerde samenwerking van het Europese defensiebeleid (PESCO - Permanent Structured Cooperation), als ons land niet genoeg middelen wijdt aan defensie. Daarvoor waarschuwde generaal-majoor Philippe Boucké tijdens een seminarie in Brussel, georganiseerd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

"Door het ontoereikende defensiebudget zullen we onze verplichtingen binnen de PESCO niet kunnen vervullen en zullen we het risico lopen uitgesloten te worden", waarschuwde de generaal-majoor. Dat zou betekenen dat België en de Belgische bedrijven niet kunnen deelnemen aan samenwerkingsprojecten binnen de PESCO.

"Omdat we de slechtste leerling van de klas zijn wat betreft het defensiebudget, zullen de andere landen niet geneigd zijn om met ons samen te werken om capaciteiten te ontwikkelen, want we zullen niet over de financiële middelen beschikken om de gezamenlijk ontwikkelde capaciteiten aan te schaffen", zei hij nog. Boucké is de onderstafchef van het stafdepartement Strategie.

"Op het einde van de rekening zal dit alles nefast zijn voor onze economie en onze bedrijven, die internationale samenwerkingen aan hun neus zullen zien voorbijgaan", klonk het nog.

Vijfentwintig van de 28 EU-lidstaten lanceerden de permanente structurele samenwerking op vlak van defensie eind 2017.