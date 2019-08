België kan nog wat talmen om Eurocommissaris aan te duiden SVM

20 augustus 2019

18u10

Bron: Belga 0 België moet snel op zoek naar een kandidaat-eurocommissaris, nu de deadline van 26 augustus dichterbij komt. Maar die datum is niet wettelijk bindend: mogelijk weten we dus eind augustus nog steeds niet wie Marianne Thyssen zal opvolgen in het Berlaymontgebouw en valt de beslissing pas in de loop van september.

België moet snel een Europese Commissaris aanduiden als ons land een belangrijke portefeuille wil. Daar waarschuwde Europarlementslid Kris Peeters (CD&V) deze week al voor. Hier en daar valt te horen dat premier Charles Michel zijn zoektocht is gestart, maar gemakkelijk wordt die sowieso niet. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eist een Commissie die voor de helft uit vrouwen bestaat, N-VA wil een Vlaming omdat de brexit vooral een impact zal hebben op het noordelijke landsdeel én Michel leidt een ontslagnemende minderheidsregering in lopende zaken. Ecolo en en N-VA lieten al weten dat de Belgische kandidaat wat hen betreft een meerderheid in de Kamer achter zich moet zien te krijgen.

Officieel ligt de deadline op 26 augustus. Maar die uiterste datum kwam er op voorstel van de Europese staatshoofden en regeringsleiders en is juridisch niet afdwingbaar. De Belgische regering kan zich in principe dus wat meer tijd veroorloven om tot een consensus te komen.

Rutten, Thyssen, Reynders,...

Eventueel uitstel is hoe dan ook niet van ontzettend lange duur: de kandidaat-eurocommissarissen worden vanaf september onderworpen aan een hoorzitting in het Europees Parlement, de nieuwe Commissie schiet op 1 november uit de startblokken.

Naast België moeten ook Frankrijk, Italië en Kroatië nog een kandidaat voordragen. Omdat het merendeel van de andere lidstaten mannen hebben afgevaardigd, is de kans groot dat ook België een vrouw moet sturen. De naam van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten circuleert bijvoorbeeld, al wordt ook gespeculeerd op een tweede mandaat voor huidig eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V). Ook enkele mannelijke kandidaten lijken niet afgeschreven: minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en Kris Peeters zouden kans maken.