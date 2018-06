België kampt met meer openstaande vacatures dan rest van Europa kg

18 juni 2018

12u16

Bron: Belga 0 In het eerste kwartaal bleven 3,5 jobs op 100 oningevuld. Bijna nergens elders in de eurozone hebben werkgevers zoveel moeite om vacatures in te vullen, blijkt uit cijfers van het Europees bureau voor statistiek Eurostat.

De vacaturegraad meet het aantal vactures op het totale aantal banen. In de Europese Unie ligt die vacaturegraad enkel in Tsjechië hoger dan in eigen land. Daar zijn er op 100 banen 4,8 vacant. De vacaturegraad in België ligt met 3,5 procent ook duidelijk hoger dan het gemiddelde van de eurozone (2,1 procent) en de Europese Unie (2,2 procent).

Dat vacatures in ons land moeilijk ingevuld raken, geldt zowel voor de bouw en de industrie (vacaturegraad van 3 procent) als voor de dienstensector (5,1 procent).