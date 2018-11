België is in Europa “zesde grootste wapenleverancier aan Saudi-Arabië” TTR

12 november 2018

16u19

Bron: Belga 0 België was vorig jaar de zesde grootste exporteur van wapens naar Saudi-Arabië in de Europese Unie. Dat blijkt uit een EU-rapport dat de gespecialiseerde website 'Bruxelles 2' kon inkijken. In totaal was daar 152 miljoen euro mee gemoeid.

Het bedrag is volledig toe te schrijven aan Wallonië. Saudi-Arabië is veruit de grootste klant van de Waalse wapenfabrikant FN Herstal. Het gaat vooral om vuurwapens, artillerie en munitie, maar ons land leverde ook onder meer geblindeerde voertuigen aan de Golfstaat.

Frankrijk was in 2017 de grootste Europese wapenexporteur naar Saudi-Arabië, voor een totaalbedrag van meer dan 14 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Spanje en Duitsland vervolledigen de top 5.



De wapenleveringen aan Saoedi-Arabië staan opnieuw zwaar ter discussie sinds de dood van Jamal Khashoggi. De journalist werd in het consulaat in Istanboel vermoord door een vijftienkoppig Saudisch commando. Daarnaast speelt het land ook een hoofdrol in het bloederige conflict in Jemen.

Het Waals Gewest, dat voor 100 procent eigenaar is van FN Herstal, wil niet van een wapenembargo weten tenzij het in Europese context kan. Dat lijkt echter weinig waarschijnlijk. Onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn tegen.