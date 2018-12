België is beste land om als atheïst te wonen Pakistan, Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië bengelen onderaan lijst LH

06 december 2018

14u20

Bron: Belga 0 België is samen met Nederland en Taiwan het beste land om als atheïst of vrijdenker te wonen. Dat blijkt uit het jaarlijkse Freedom of Thought Report, dat morgen wordt voorgesteld in het Europees Parlement in Brussel. Volgens het rapport worden niet-gelovigen in een groot deel van de wereld steeds meer vervolgd.

Voor het eerst rangschikt het rapport alle landen ter wereld volgens de manier waarop ze omgaan met atheïsten, humanisten en niet-gelovigen. België, Nederland en Taiwan prijken op een gedeelde eerste plaats. Voor de samenstelling van de lijst houdt de International Humanist and Ethical Union (IHEU) rekening met vier thema's: grondwet en overheid, onderwijs en kinderrechten, samenleving, gemeenschap en gezin en vrijheid van meningsuiting en humanitaire waarden. Voor die vier thema's zijn België, Nederland en Taiwan "vrij en gelijk". Frankrijk en Japan vervolledigen de top vijf. Helemaal onderaan de lijst met 196 landen bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië.

“Belgisch model is uniek”

"Het Belgische model bekleedt een unieke plaats in de wereld", zegt Anne-France Ketelaer, algemeen directeur van deMens.nu - Unie van Vrijzinnige Verenigingen en ondervoorzitter van IHEU. "Er is historisch gezien sterk ingezet op vreedzaam samenleven van verschillende levensbeschouwingen, tot en met de levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschapsonderwijs. Tegelijk is ook bij ons niet alles perfect. De superdiverse samenleving is een feit, maar we zijn allemaal zoekende.”

Volgens het rapport worden niet-gelovigen wereldwijd steeds feller gediscrimineerd en vervolgd. Ze kunnen bijvoorbeeld geen baan krijgen, mogen niet trouwen of worden uit de ouderlijke macht gezet. In een aantal -veelal islamitische - landen riskeren ze zelfs gevangenisstraf of worden ze gemarteld of vermoord.

Meer over Nederland

België

Taiwan

politiek

Saoedi-Arabië

IHEU

Pakistan

Afghanistan