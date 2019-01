België is 160 km² groter dan gedacht mvdb

10 januari 2019

19u16

België is groter dan wat in de schoolboeken staat genoteerd, met dank aan het Europees statistiekbureau Eurostat. Dat vraagt om ook het strand mee te nemen in de berekeningen. Resultaat: ons land wint 160 vierkante kilometer, of de oppervlakte van het Brussels gewest.

Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel bedraagt de totale oppervlakte van België 30.688 vierkante kilometer: 160 vierkante kilometer (16.000 hectare) meer dan algemeen aangenomen. "Aanleiding is een nieuwe berekeningsmethode, op vraag van Eurostat", legt Statbel-woordvoerster Wendy Schelfaut uit. "Een deel van het strand, tot aan de laagwaterlijn, wordt voortaan meegerekend bij alle kustgemeenten.”



Die 160 vierkante kilometer komt overeen met 0,52 procent van ons grondgebied. Ter vergelijking: het Brussels gewest is 162 vierkante kilometer groot. Met andere woorden: ons land is een Brussel rijker. Bijkomend effect: de Belgische bevolkingsdichtheid wordt iets kleiner.