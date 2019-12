België hinkt voor hernieuwbare energie nog meer achterop kv

14 december 2019

05u31

Bron: Belga 0 Met de door de regio's opgestelde klimaatplannen blijft België nog meer dan gedacht onder de doelstelling voor hernieuwbare energie die we tegen 2030 moeten halen. Dat blijkt uit nieuwe prognoses van het Planbureau die De Tijd kon inkijken.

De Europese Commissie vraagt dat ons land tegen 2030 minstens 25 procent hernieuwbare energie produceert, maar volgens de cijfers halen we slechts 17,4 procent. Daarmee doen we het nog slechter dan in eerdere plannen waarin gemikt werd op 18,3 procent hernieuwbare energie tegen 2030.

Wallonië scoort het best

De wijziging komt er nadat Vlaanderen de prognoses voor het totale energieverbruik heeft opgetrokken. De komst van een aantal grote investeringen in de Antwerpse haven leidt tot een groter verbruik en er werden een paar berekeningen bijgestuurd over de energiebesparingen in gebouwen en het transport. Omdat het totale verbruik hoger uitvalt, zakt het verwachte aandeel van de hernieuwbare energie in Vlaanderen van 11,2 naar 10,3 procent.



Brussel komt met het nieuwe klimaatplan op 3,2 procent, terwijl Wallonië tegen 2030 afstevent op een aandeel van 23,5 procent voor hernieuwbare energie.

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir moeten we ons niet schamen over de cijfers. "Er komen grote investeringen, meer jobs en er is economische groei. Daar is niets mis mee."