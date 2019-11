België herdenkt einde Eerste Wereldoorlog Redactie

11 november 2019

10u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 8 Vandaag is de 101ste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Koning Filip was aanwezig op de militaire plechtigheid ter ere van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in Brussel. De overledenen van de twee wereldoorlogen en de gesneuvelde militairen tijdens humanitaire en vredesmissies sinds 1945 worden hierbij herdacht. In het West-Vlaamse Ieper werd de wapenstilstand traditioneel met een misviering, gevolgd door de Poppy Parade en een ceremonie onder de Menenpoort herdacht.

Bij aankomst nam koning Filip eerst de tijd om het tentoongestelde eredetachement te schouwen en te groeten. Na het neerleggen van de bloemenkrans wakkerde de koning de Eeuwige Vlam van de Congreskolom aan. Ten slotte begroette de koning nog de voorzitters van de vaderlandslievende verenigingen en de grootoorlogsinvaliden. “Leve de koning” weerklonk meermaals toen de koning nadien nog de tijd nam om het aanwezige publiek te begroeten. Intussen werden er vanuit het Warandepark 21 kanonschoten gelost.

De federale regering, vertegenwoordigd door premier Sophie Wilmès en de ministers Koen Geens, Pieter De Crem en Didier Reynders en de voorzitters van Kamer en Senaat, Patrick Dewael en Sabine Laruelle, legden ook een bloemenkrans neer aan het graf van de onbekende soldaat. Nadien volgde nog een defilé van de aanwezige troepen van Defensie. Op de herdenking was ook een grote groep van zowat 800 jongeren van de Baden Powell Belgian Lonescouts aanwezig.

Herdenking aan de Menenpoort

In de Westhoek vinden op 11 november tal van plechtigheden plaats ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, maar de grootste ceremonie vindt ieder jaar plaats in Ieper.

De dag startte met een plechtigheid op de Franse begraafplaats St.-Charles de Potyze, gevolgd door een eucharistieviering. Van daaruit trok de Poppy Parade naar de Menenpoort voor de kransneerlegging en een speciale editie van de Last Post. Die was ook op een groot scherm te zien op de Ieperse Grote Markt.

Later op de dag volgt nog het concert The Great War Remembered in de Sint-Maartenskathedraal.

Door het slechte weer viel de opkomst wat tegen, langs het parcours stonden hier en daar enkele tientallen aanwezigen. Onder de Menenpoort was het wel afgeladen vol. Er vielen behalve de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) en het schepencollege weinig bekende gezichten te bespeuren. Waar vorig jaar nog tal van prominente politici op het appel waren voor de honderdste herdenking, waren dit jaar alleen lokale politici aanwezig.