België heeft voortaan ambassade in Benin kv

06 september 2018

21u13

Bron: Belga 0 De versterking van de Belgische diplomatieke aanwezigheid in Afrika is de komende dagen een van de blikvangers van de reis die minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders onderneemt in Benin, Zuid-Afrika, Angola en Congo-Brazzaville. In de Beninse economische hoofdstad Cotonou bevestigde Reynders vandaag dat het plaatselijke diplomatieke bureau tot een ambassade wordt opgewaardeerd. Xavier Leblanc is er sinds deze week de Belgische ambassadeur.

Niet alleen in Benin, maar ook in Guinee, Mali en Niger is het Belgische diplomatieke bureau een ambassade geworden. De ambassade in Benin zal ook bevoegd worden voor buurland Togo, dat tot voor kort onder de bevoegdheid van de Belgische ambassade in Nigeria viel. Dankzij deze wijziging kunnen de diplomaten in Nigeria zich helemaal toespitsen op het meest bevolkte land van Afrika, zegt Reynders.

Volgende week woensdag zal Reynders in Congo-Brazzaville - de eindhalte van zijn zeven dagen durende Afrika-reis - bekendmaken dat er een diplomatiek bureau wordt geopend. De aanpassingen aan het diplomatieke netwerk en de algemene versterking van de Belgische aanwezigheid in Afrika passen in de hertekening die Reynders in 2014 in gang zette. Om hoofdzakelijk economische redenen werden verschillende ambassades gesloten, vooral in de Europese Unie. "Maar het is niet omdat er besparingsmaatregelen genomen zijn dat we onze belangen niet kunnen onderzoeken en onze aanwezigheid op bepaalde plaatsen niet zouden kunnen versterken", nuanceert Reynders.

"We moeten ons creatief tonen, want we beschikken niet over onbeperkte middelen", vult hij aan. Reynders geeft het voorbeeld van de samenwerking met Nederland die op verschillende plaatsen geïnitieerd werd. Hij merkt ook op dat de omvorming van een diplomatiek bureau tot een ambassade slechts beperkte kosten met zich meebrengt.