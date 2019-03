België heeft veel vrouwen in parlement, maar weinig vrouwelijke burgemeesters volgens nieuwe studie KVDS

06 maart 2019

19u42

Bron: Belga, De Morgen 0 In vergelijking met andere Europese landen telt België veel vrouwelijke parlementsleden, maar op het vlak van vrouwelijke burgemeester bungelt ons land aan de onderkant van de rangschikking. Dat blijkt uit een studie van de CCRE, de vereniging van Europese gemeenten en regio's.

Die organisatie ijvert voor meer vrouwen in de politiek. De CCRE vergeleek hoe de vrouwelijk vertegenwoordiging in gemeenteraden, regionale en nationale assemblees in 25 landen in een tijdspanne 10 jaar tijd is geëvolueerd. Ook voor het Europees Parlement werd de oefening gemaakt. De studie werd voorgesteld naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag van vrijdag.

1 procent

Over het algemeen is het aantal vrouwelijke politici in 10 jaar tijd niet zo sterk toegenomen, zo blijkt. Het aantal vrouwelijke burgemeesters ging van 13 naar 16 procent. Vrouwen dragen de sjerp in 8 Europese hoofdsteden: Parijs, Rome, Amsterdam, Madrid, Boekarest, Luxemburg, Sofia en Stockholm.





Ons land telt in verhouding niet zoveel vrouwelijke burgemeesters. België staat op plaats 18 van de 25 landen. Cijfers die Vrouw & Maatschappij en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) eerder dit jaar vrijgaven, toonden ook al dat maar 45 van de 300 Vlaamse burgemeesters een vrouw is. Dat is 15,2 procent, waar dat zes jaar geleden nog 15,9 procent was. De grootste Vlaamse gemeenten met een vrouw aan het roer zijn overigens het Limburgse Sint-Truiden en het Antwerpse Geel.





Qua aantal vrouwen in gemeente- en provincieraden, regionale en nationale parlementen, staat ons land wel telkens in de top vijf.

Het Europees parlement scoort overigens erg slecht. Daar steeg het aantal vrouwelijke leden in 10 jaar tijd met nauwelijks 1 procent. De CCRE roept regeringen dan ook op om wettelijke maatregelen te nemen die zorgen voor meer vrouwen in de politiek.