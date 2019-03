België heeft pistes klaar voor internationale regels over autonome wapensystemen

AV

23 maart 2019

16u15

Bron: Belga

0

Naar aanleiding van de internationale onderhandelingen over de dodelijke autonome wapensystemen, die plaatsvinden van 25 tot 29 maart in Genève, schuift België samen met Luxemburg en Ierland een aantal concrete pistes naar voren om de wapens te omschrijven en internationaal te reglementeren. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders weten in een mededeling.