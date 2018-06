België heeft opnieuw zetel in VN-Veiligheidsraad beet bvb

08 juni 2018

17u12

Bron: Belga 0 Na de stemming op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties heeft België zonet, na tien jaar afwezigheid, opnieuw een zitje in de VN-Veiligheidsraad verkregen. Ons land zal in de periode van 2019 tot 2021 zetelen in die Raad.

Vanmiddag hebben de leden van de Algemene Vergadering gestemd over wie de twee vrijgekomen zitjes voor de VN-Veiligheidsraad mogen innemen in de regionale groep 'West-Europese landen en andere'.

Van de 193 lidstaten waren er 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich, zodat België 126 stemmen nodig had. Uiteindelijk klokte ons land af op 181 stemmen. Ter vergelijking: voor haar zitje in 2007-2008 haalde ons land 180 stemmen. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wilde een zo breed mogelijke steun voor ons land. En dat is dus gelukt.

Duitsland heeft een zitje beet, met 184 stemmen. Ook Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek kregen voldoende steun en zullen in de Veiligheidsraad zetelen.

Ons land zal dus van 2019 tot 2021 deel uitmaken van de Veiligheidsraad, een van de belangrijkste organen van de Verenigde Naties.

Tijdelijk lid

In de Raad zitten vijftien leden, onder wie vijf permanente: Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Daarnaast zetelen ook tien niet-permanente leden met elk een termijn van twee jaar. Elk jaar worden er vijf nieuwe leden verkozen.

In het verleden maakte België al vijfmaal deel uit van de Raad: in 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992 en de laatste keer nog in de periode 2007-2008.

De VN-Veiligheidsraad heeft als primaire verantwoordelijkheid de internationale veiligheid en vrede te handhaven. De Veiligheidsraad onderzoekt elk (dreigend) conflict en kan maatregelen opleggen die bindend zijn. Onder die maatregelen kunnen ook het instellen van sancties en het gebruik van militair geweld vallen.

Voor ons land is het dus belangrijk om daar deel van te mogen uitmaken.

Campagne

Ons land heeft fel campagne gevoerd om het zitje in de Veiligheidsraad te bemachtigen. Midden april trok vicepremier Alexander De Croo naar New York om te lobbyen en eind april brachten koning Filip en koningin Mathilde nog een bezoek aan New York. Onze koning sprak daar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe waarbij hij ons land aanprees als een bouwer van vrede.

Tevredenheid

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is zeer verheugd dat België opnieuw de mogelijkheid krijgt om vanaf 1 januari 2019 niet-permanent lid te worden van de VN-Veiligheidsraad. Minister De Croo, ook verantwoordelijk voor humanitaire zaken, geeft aan dat België veel aandacht zal besteden aan de naleving van het internationaal humanitair recht, mensenrechten en genderkwesties. "Het lot van burgers die lijden onder conflicten, vrouwen en kinderen in de eerste plaats, moet de eerste zorg zijn voor de VN-Veiligheidsraad."

We zijn blij met de grote steun voor onze kandidatuur tijdens de stemming van vandaag, waarbij België een breed mandaat kreeg van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is een teken van vertrouwen in onze traditie van multilaterale diplomatie in het nastreven van consensus en vrede.

Ook Didier Reynders, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, laat op Twitter weten tevreden te zijn.

