België heeft opnieuw zetel in VN-Veiligheidsraad beet: "Uitslag is een zeer groot succes" bvb kve

08 juni 2018

17u12

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 86 Na de stemming op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties heeft België zonet, na tien jaar afwezigheid, opnieuw een zitje in de VN-Veiligheidsraad verkregen. Ons land zal in de periode van 2019 tot 2021 zetelen in die Raad. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is de "uitslag een zeer groot succes".

Vanmiddag hebben de leden van de Algemene Vergadering gestemd over wie de twee vrijgekomen zitjes voor de VN-Veiligheidsraad mogen innemen in de regionale groep 'West-Europese landen en andere'.

Van de 193 lidstaten waren er 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich, zodat België 126 stemmen nodig had. Uiteindelijk klokte ons land af op 181 stemmen. Ter vergelijking: voor haar zitje in 2007-2008 haalde ons land 180 stemmen. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wilde een zo breed mogelijke steun voor ons land. En dat is dus gelukt.

Duitsland heeft een zitje beet, met 184 stemmen. Ook Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek kregen voldoende steun en zullen in de Veiligheidsraad zetelen.

Ons land zal dus van 2019 tot 2021 deel uitmaken van de Veiligheidsraad, een van de belangrijkste organen van de Verenigde Naties.

Tijdelijk lid

In de Raad zitten vijftien leden, onder wie vijf permanente: Rusland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Frankrijk. Daarnaast zetelen ook tien niet-permanente leden met elk een termijn van twee jaar. Elk jaar worden er vijf nieuwe leden verkozen.

In het verleden maakte België al vijfmaal deel uit van de Raad: in 1947-1948, 1955-1956, 1971-1972, 1991-1992 en de laatste keer nog in de periode 2007-2008.

De Veiligheidsraad is in eerste instantie bevoegd om vast te stellen dat de vrede bedreigd wordt en of er sprake is van een daad van agressie. De raad roept de conflictpartijen op om hun geschil op een vreedzame manier te beslechten en beveelt daarvoor de middelen en voorwaarden aan die hij gepast acht. In bepaalde gevallen kan de raad sancties opleggen en zelfs het gebruik van geweld toestaan om de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen.

Voor ons land is het dus belangrijk om daar deel van te mogen uitmaken.

Campagne

Ons land heeft fel campagne gevoerd om het zitje in de Veiligheidsraad te bemachtigen. Midden april trok vicepremier Alexander De Croo naar New York om te lobbyen en eind april brachten koning Filip en koningin Mathilde nog een bezoek aan New York. Onze koning sprak daar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe waarbij hij ons land aanprees als een bouwer van vrede.

Reynders: "Zeer groot succes"

"Een zeer groot succes". Zo reageert minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vrijdag in New York op de verkiezing van ons land tot lid van de VN-Veiligheidsraad. Door de grote steun van de Algemene Vergadering krijgt België een sterke positie in de Veiligheidsraad, aldus minister Reynders. Minister Reynders is duidelijk tevreden met dat resultaat.

De minister ziet daarvoor een oorzaak in de "sterke, precieze standpunten" die ons land inneemt in "een of andere moeilijke situatie, die soms georiënteerd zijn tegen een regering of leider, maar niet tegen een land". Die houding kan volgens minister Reynders "soms negatieve reacties" teweeg brengen.

België :flag-be: verkozen met 181 stemmen voor de VN-Veiligheidsraad in #NewYork :statue_of_liberty::us:. We zijn heel blij en danken de VN-lidstaten voor hun steun. We zullen werken voor alle landen van de VN. #BelgiumUNSC #ConsensusSmeden#BouwenAanVrede pic.twitter.com/7zWkxGunbl didier reynders(@ dreynders) link

De aanwezigheid in de Veiligheidsraad maakt het mogelijk om over verschillende dossiers rond de tafel te gaan zitten, zowel met de permanente als de niet-permanente leden. Zo wisselde Reydners eerder op de dag al van gedachten met de Zuid-Afrikaanse collega over de situatie in Congo en Burundi.

Naast de dagelijkse actuele dossiers, ziet de minister het dossier-Congo als een belangrijk thema voor de komende jaren. Ook de aanpak van kinderen in gewapende conflicten en veiligheid schuift hij als dossier naar voren, waarbij veiligheid ook slaat op de klimaatverandering en migratie. "Verwacht geen mirakels", waarschuwt hij, "maar we gaan proberen meewerken aan oplossingen".

Premier Michel: "België is klaar om deze uitdaging aan te gaan"

In naam van de Belgische regering wijst premier Charles Michel er op dat ons land tot de Veiligheidsraad toetreedt op een moment waarop multilateralisme niet langer voor iedereen vanzelfsprekend lijkt en zelfs door sommigen in vraag wordt gesteld. "Er zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om in deze talrijke kwesties een consensus op te bouwen en actie te ondernemen voor vrede. België is klaar om deze uitdaging aan te gaan en zal dat met enthousiasme en overtuiging doen", aldus de eerste minister.

La 🇧🇪 élue au Conseil de Sécurité: la crédibilité belge récompensée ! 👍🏻



België verkozen in de Veiligheidsraad: de Belgische geloofwaardigheid wordt beloond!



Info: https://t.co/UfdYfhbD5h#BelgiumUNSC #UNSC #FosteringConsensus#ActingForPeace🕊️ pic.twitter.com/PliTzxI7M2 Charles Michel(@ CharlesMichel) link

"Dit zeer fraaie resultaat is de beloning voor bijna 4 jaar diplomatieke inspanningen op alle niveaus", besluit de premier. "Deze verkiezing bevestigt de geloofwaardigheid, efficiëntie en professionaliteit van onze diplomatie, die erin is geslaagd maar liefst 181 lidstaten ervan te overtuigen ons hun stem te geven. Die ze heeft overtuigd van de ernst van onze kandidatuur. Die ze ervan heeft overtuigd dat we bereid zijn om onze internationale verantwoordelijkheid weer op te nemen"

De Croo: "We zijn blij met de grote steun"

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is zeer verheugd dat België opnieuw de mogelijkheid krijgt om vanaf 1 januari 2019 niet-permanent lid te worden van de VN-Veiligheidsraad. Minister De Croo, ook verantwoordelijk voor humanitaire zaken, geeft aan dat België veel aandacht zal besteden aan de naleving van het internationaal humanitair recht, mensenrechten en genderkwesties. "Het lot van burgers die lijden onder conflicten, vrouwen en kinderen in de eerste plaats, moet de eerste zorg zijn voor de VN-Veiligheidsraad", vindt vicepremier De Croo.

"We zijn blij met de grote steun voor onze kandidatuur tijdens de stemming van vandaag, waarbij België een breed mandaat kreeg van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het is een teken van vertrouwen in onze traditie van multilaterale diplomatie in het nastreven van consensus en vrede", reageert De Croo.

België zetelt vanaf begin volgend jaar in de VN-Veiligheidsraad. Zullen veel aandacht geven aan humanitair recht, mensenrechten & genderthema’s. Lees meer :point_right: https://t.co/WfErFQllMg pic.twitter.com/6t2jlBcIQK Alexander De Croo(@ alexanderdecroo) link

Ook het Koninklijk Paleis reageerde op Twitter:

Met trots mogen we aankondigen dat Belgie is verkozen om lid te worden van de VN-Veiligheidsraad van 2019 tot 2021. Felicitaties en dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor deze succesvolle campagne! pic.twitter.com/h8NQGQOjcr Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Marc Pecsteen: "Grote rol voor België"

Marc Pecsteen zal voor ons land de komende twee jaar de honneurs waarnemen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als permanent vertegenwoordiger. Hij kijkt er naar uit, al verwacht hij zich aan twee drukke jaren. "Niet gemakkelijk, maar ook wel spannend", zegt Pecsteen.

De 57-jarige Pecsteen is een carrièrediplomaat. In zijn vorige functie was hij kabinetschef bij minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Voordien was hij actief in Argentinië, Pakistan, Rwanda en Wenen.

Pecsteen ziet in het lidmaatschap een "grote rol voor België. Het is toch een grote verantwoordelijkheid".