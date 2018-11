België heeft nieuwe abortuscommissie, maar experts weten zelf niet dat ze erin zetelen kv

10 november 2018

05u29

Bron: Belga 0 Na jaren zonder officiële cijfers over abortus is er deze week eindelijk een nieuwe Nationale Evaluatiecommissie aangesteld. Die brengt in principe om de twee jaar een rapport uit, maar het laatste dateert al van 2012. Daar moet nu verandering in komen. Alleen zijn minstens vier leden niet op de hoogte van hun aanstelling, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Het gaat onder meer om gynaecoloog Hendrik Cammu die verbijsterd reageert in de krant. "Ik kan me niet eens herinneren dat ik me ooit kandidaat stelde. Laat staan dat ik op de hoogte was van mijn officiële benoeming."

Volgens een KB dat maandag in het Staatsblad verscheen, is de professor een van de leden van de nieuwe Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking. Alleen heeft niemand hem daarvan verwittigd. Hetzelfde geldt voor minstens drie anderen. Zij stelden zich naar eigen zeggen wél kandidaat, maar dat gebeurde jaren geleden en sindsdien vernamen ze weinig of niets meer.

De eerstvolgende vergadering van de commissie is voorzien op 19 december. Begin februari zou de commissie al een nieuw rapport voorstellen aan de Kamer, maar de vraag is of dat haalbaar is.