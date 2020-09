België heeft machtigste paspoort ter wereld (met dank aan coronapandemie) KVDS

08 september 2020

22u57 8 België heeft momenteel het machtigste paspoort ter wereld. Dat blijkt uit de Passport Index, die paspoorten van over de hele wereld met elkaar vergelijkt. Belgen kunnen 123 landen binnen, 91 daarvan zelfs zonder een visum. De Verenigde Arabische Emiraten – de nummer één van vorig jaar – vallen net als de Verenigde Staten stevig terug door de reisbeperkingen als gevolg van de coronacrisis.

De eerste plaats wordt volgens de Passport Index eigenlijk gedeeld door zes Europese landen: België, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Zwitserland en Ierland. Maar omdat een Belgisch paspoort de meeste deuren opent zonder een visum nodig te hebben (91 - bij Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg zijn dat er 90 en bij Zwitserland en Ierland 87), staan we helemaal bovenaan de ranglijst.

Coronacrisis

Vorig jaar stond België nog op de vierde plaats, maar bij de uitbraak van de coronacrisis steeg ons land door. Het machtigste paspoort van vorig jaar – dat van de Verenigde Arabische Emiraten – daalde naar de veertiende plaats, doordat heel wat landen de grenzen sloten voor reizigers uit de staat in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten kregen de zwaarste klap door de coronacrisis. Ze daalden van de derde naar de 21ste plaats. Amerikanen mogen nog maar in 86 landen binnen.





Het is geen toeval dat vooral Europese landen het goed doen in de lijst. Reizen binnen de Europese Unie is immers toegestaan ondanks de coronacrisis. Inwoners van heel wat niet-Europese landen zoals de VS zijn niet meer welkom in de EU.

