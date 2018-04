België heeft eerste sekspoppenbordeel en dat opende deuren in Meise KVDS

16 april 2018

07u39

Bron: La Dernière Heure 252 “Ze voelen in het begin wat koud aan, maar ze worden snel warm.” Dat zegt Fabrice Jacobs, die een week geleden het allereerste sekspoppenbordeel van ons land opende in zijn huis in Meise. Voor 50 euro kan je er een half uur doorbrengen met een van de acht siliconen ‘meisjes’ die hij aanbiedt, voor 80 euro een uur en voor 120 euro anderhalf uur.

Vijf klanten zijn er intussen langs geweest – “zonder reclame te maken” – en die zouden volgens Jacobs erg enthousiast geweest zijn. Het bordeel is ondergebracht in de voormalige woonkamer van zijn huis, die hij sinds januari ombouwde tot sekskamer.

Calpe

“Ik had vroeger een winkel voor schoonmaakproducten in Brussel”, vertelt hij aan de Waalse krant La Dernière Heure. “Ik wilde die samen met mijn huis verkopen om in het Spaanse Calpe te gaan wonen, toen mijn zoon met het idee voor het sekspoppenbordeel aan kwam zetten. Hij is 25 jaar en toonde me op een dag een krantenartikel over een sekspoppenbordeel. En hij vroeg of dat niets voor mij zou zijn. Daarop verkocht ik mijn zaak en begon ik aan de werken in mijn huis. Ik bestelde de poppen bij een Amerikaans bedrijf voor 2.000 euro per stuk en lanceerde mijn eigen website.”

Daarop kan je kennis maken met Jessica, Eva, Amelia, Gabriëlla, Kyara, Linda, Sabrina en Lotita. Klanten kunnen alles kiezen: hun hoofd, hun lichaam, kapsel, kleding en zelfs hun geslacht met dank aan een voorbindbare dildo. “Ze voelen in het begin wat koud en een beetje vettig aan, maar ze worden snel warm”, aldus Jacobs. “Ze wegen 20 kilo en hebben een metalen skelet. »

Ambities

En de man heeft ambities. Eerst en vooral wil hij rendabel worden, zodat hij de 20.000 euro die hij investeerde in zijn zaak kan terugverdienen. En dan wil hij nog verder gaan. Met een mannelijke sekspop en een pop die praat en kreunt, bijvoorbeeld. Hij speelt ook met het idee om de dienst ook aan te bieden aan mensen met een beperking. « Want zij hebben ook behoeften en seksuele verlangens », zegt hij nog.