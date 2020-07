België hanteert strengste coronaregels in Europa HLA

28 juli 2020

11u53 0 Met de nieuwe verstrengde maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad gisteren heeft aangekondigd, gelden in België veel strengere regels dan in andere Europese landen. In onze buurlanden is er van ‘bubbels’ geen sprake, en ook elders in Europa gelden bijna nergens dezelfde strenge maatregelen als bij ons.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De komende vier weken moeten de Belgen hun sociale contacten beperken tot 5 personen per gezin. Op café kan enkel samen met de bubbel, en er geldt een registratieplicht in de horeca. In de provincie Antwerpen zijn de regels nog strikter: daar geldt een avondklok, en in de meest getroffen zone rond de stad Antwerpen moeten ook de fitnesscentra de deuren opnieuw sluiten. Enkel in een aantal regio’s in Spanje en Portugal gelden gelijkaardige strenge maatregelen.

Nederland

In Nederland (10,18 besmettingen per 1 miljoen inwoners) is er van ‘bubbels’ geen sprake. Daar geldt één gouden regel: afstand houden. Iedereen die niet tot éénzelfde huishouden behoort, moet er steeds minstens 1,5 meter afstand houden. In principe geldt dat ook op café en restaurant, waar je enkel met je eigen huishouden een tafel mag delen. Mondmaskers zijn er enkel verplicht op het openbaar vervoer, en er staat geen limiet op het aantal personen dat samen mag komen in privésfeer. Evenementen die een ‘gezondheidscheck’ uitvoeren, krijgen ook geen limiet op het aantal aanwezigen.

Duitsland

Ook in Duitsland, waar het virus beter onder controle lijkt (6,46 besmettingen per 1 miljoen inwoners), is de anderhalvemeterregel samen met de mondmaskerplicht veruit de belangrijkste maatregel. In het openbaar moet iedereen er steeds 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Op het openbaar vervoer en in winkels is het verplicht een mondmasker te dragen. Private bijeenkomsten moeten gelimiteerd worden “zodat alle aanwezigen steeds 1,5 meter afstand kunnen bewaren”. Sinds eind juni staat er geen limiet meer op het aantal contacten. Grote evenementen zijn er tot oktober verboden.

Frankrijk

De Franse regering (12,81 besmettingen per miljoen inwoners) roept iedereen op om zijn of haar contacten zoveel mogelijk te beperken, maar legt geen limiet meer op. In het openbaar wordt iedereen gevraagd om steeds minstens 1 meter afstand te bewaren. In open lucht mogen tot 5.000 toeschouwers aanwezig zijn bij sport- of culturele evenementen. Op heel veel openbare plaatsen, in winkels, op café of restaurant en op het openbaar vervoer is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 11 jaar.

Luxemburg

Luxemburg (180,06 besmettingen per 1 miljoen inwoners) doet het slechter wat het aantal nieuwe besmettingen betreft. Toch gelden er minder strenge maatregelen dan in eigen land. De overheid vraagt er weliswaar om het aantal contacten te beperken, maar er wordt geen limiet opgelegd van het aantal personen dat iemand mag zien. Ook hier gelden enkel de gouden regels: draag een mondmasker en hou afstand. Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen ouder dan 6 jaar op het openbaar vervoer, in winkels, en op andere drukke plaatsen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Gaan we die strengere maatregelen nu wél volgen? “Bevolking moet duidelijker weten waarom regels verstrengd worden”(+)