België geeft weinig om ethische kledij

23 april 2018

Bron: Belga

Multinationals die via goedkope arbeid kleren maken, hoeven in België geen sancties te vrezen. "Ons land ontloopt zijn verantwoordelijkheid", zegt onderzoeker Huib Huyse van het HIVA-Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving in De Standaard.