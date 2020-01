België geeft "politieke steun" aan Europese missie in straat van Hormuz ttr

20 januari 2020

16u14

België geeft zijn "politieke steun" aan de ontplooiing van een Europese maritieme missie in de zeestraat van Hormuz in de Golfregio. Dat blijkt uit een verklaring die ons land en zeven andere lidstaten van de Europese Unie vandaag samen hebben gepubliceerd.

"De regeringen van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Griekenland, Nederland en Portugal geven politieke steun aan de oprichting van een Europees geleide maritieme waarnemingsmissie in de straat van Hormuz (EMASOH)", zo staat in de verklaring.

De straat van Hormuz, een nauwe verkeersader tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) die de Perzische Golf met de open zee verbindt, is van groot belang voor de wereldwijde trafiek van ruwe olie. Vorig jaar zijn er verscheidene tankers aangevallen. De gespannen verhoudingen tussen Iran en de Verenigde Staten doen de ongerustheid over de veiligheid van de scheepvaart nog toenemen.

Veiligheid

Met EMASOH willen de acht Europese landen volgens de verklaring bijdragen aan de beveiliging van olietankers en cargoschepen, maar ook aan een bredere de-escalatie in de ontvlambare regio. Vorig jaar hadden de VS nog opgeroepen om samen een missie uit te rollen, maar die uitnodiging hebben de Europese landen afgeslagen.

Frankrijk, Nederland, Denemarken en Griekenland hebben reeds concrete toezeggingen gedaan voor de Europese missie. "We kijken uit naar verdere engagementen in de komende dagen", luidt het in de gemeenschappelijke verklaring.

Het hoofdkwartier van de missie wordt gevestigd in de VAE.