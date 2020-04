België geeft Marokko lijst van 1.400 Belgo-Marokkanen die willen terugkeren naar ons land kv

28 april 2020

21u23

Bron: Belga 3 België heeft de Marokkaanse autoriteiten een lijst overgemaakt met 1.400 namen van mensen met de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit die in Marokko vastzitten maar willen terugkeren naar België, waar ze officieel wonen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin vandaag aangegeven in de bevoegde Kamercommissie.

Het gaat om 1.400 mensen die hebben kunnen bewijzen dat ze officieel in België wonen en die aan de bijkomende criteria beantwoorden die door de Marokkaanse autoriteiten zijn ingevoerd om te kunnen worden gerepatrieerd. Zo moeten ze met een medische of sociale noodsituatie kampen die hun terugkeer naar België noodzakelijk maakt.

Van zodra de Marokkaanse regering België een formeel antwoord heeft gestuurd over de lijst, zal de ambassade in Rabat de noodzakelijke repatriëringsvluchten organiseren, aldus Goffin. De minister sprak in de Kamer van "vruchtbare discussies" met de Marokkaanse autoriteiten. Het antwoord zou vandaag nog in de bus moeten vallen. Bij een positief antwoord zouden de eerste vluchten vrijdag al kunnen plaatsvinden.



Volgens het collectief 'Belgo-marocains bloqués au Maroc' zouden er echter 1.700 dossiers van Belgo-Marokkanen zijn ingediend en zouden er dus 300 niet weerhouden zijn.

Een van de namen op de lijst is die van Ali Aarass, een 58-jarige Belgo-Marokkaan die in Marokko tot 12 jaar cel was veroordeeld wegens terrorisme maar zijn onschuld altijd staande heeft gehouden. Op 2 april werd hij vrijgelaten.