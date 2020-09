België geeft duizend jaar oud gestolen Mayamasker terug aan Guatemala RL

15 september 2020

Bron: Belga 14 België heeft maandag een duizend jaar oud jade Mayamasker terugbezorgd aan Guatemala. Het masker zou zijn gestolen en illegaal uitgevoerd, zegt het Guatemalteekse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De archeologische schat wordt gedateerd tussen 600 en 900 van de christelijke jaartelling. "Het stuk, in mozaïek van jade, was illegaal geëxporteerd", luidt het in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het masker stelt Chaac voor, de god van regen, donder en windstreken, beschouwd als een van de belangrijkste van het Mayapantheon.

Volgens dezelfde bron werd de authenticiteit ervan gecertificeerd door Serge Purini, expert van het Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) van Brussel. Het masker werd overhandigd aan José Alberto Briz Gutiérrez, de ambassadeur van Guatemala in België, door Serge Lemaître, curator van de Amerikaanse collectie van het museum. Het object is van "onschatbare" waarde, benadrukte de deskundige.

"Het masker werd op 24 oktober 2008 in Brussel in beslag genomen en na een juridisch geschil van twaalf jaar besloot de rechtbank dat het teruggegeven moest worden aan Guatemala", aldus het Guatemalteekse ministerie.

De Guatemalteken zijn tevreden met de steun van de Belgische autoriteiten en de Brusselse justitie: “Het is belangrijk dat we ons culturele bezittingen beschermen. We kunnen geen illegale roof toestaan. Het beschermen van ons erfgoed is een taak van ons allen”, klonk het nog.



