België gaat radioactief afval uit Luxemburg opslaan

04 september 2018

06u33

Bron: Belga 0 Het Groothertogdom Luxemburg gaat gebruikmaken van de Belgische expertise op vlak van opslag van nucleair afval. Dat meldt de krant Le Soir. Luxemburg heeft een kleine productie van radioactief afval, die in samenwerking met België zal worden opgeslagen.

In juli 2016 is een bilateraal akkoord getekend tussen beide landen. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) diende vrijdag een wetsontwerp in om dat akkoord toe te passen, aldus de krant. De tekst voorziet dat "Luxemburgs radioactief afval (...) wordt opgeslagen in België tot hun definitieve opslag", ook in ons land. De regering keurde de tekst in eerste lezing goed.



Het meeste van het Luxemburgse afval is weinig radioactief, maar wel met een lange levensduur. Opmerkelijk: België heeft nog steeds geen politieke beslissing genomen over de langdurige opslag van dergelijk afval, stipt de krant nog aan.

