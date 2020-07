België gaat op zoek naar nieuwe rechter voor Europees Hof voor de Rechten van de Mens KVE

06 juli 2020

19u24

Bron: Belga De Federale Overheidsdienst Justitie heeft in het Staatsblad een oproep gelanceerd voor kandidaten die de Belgische rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens willen opvolgen. De negenjarige termijn van het huidige Belgische lid, Paul Lemmens, loopt in september volgend jaar af.

Elk van de 47 lidstaten van de Raad van de Europa mag een rechter aanstellen voor de rechtbank in Straatsburg. België moet een lijst van drie kandidaten voorleggen. Het is vervolgens de parlementaire vergadering van de Raad van Europa die in april de nieuwe rechter zal kiezen.

De oproep is niet beperkt tot Belgische onderdanen, maar elke kandidaat moet wel bewijs kunnen leveren van een aanknopingspunt met België, en moet vertrouwd zijn met het Belgische rechtsstelsel.

Kandidaten hebben tot 15 september de tijd.