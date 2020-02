België gaat gegevens over personenvervoer centraliseren kv

14 februari 2020

20u38

Bron: Belga 0 De Belgische overheid en de drie gewesten hebben samengewerkt om een nationaal toegangspunt voor multimodale reisinformatiediensten te realiseren, zo heeft het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) vandaag meegedeeld. De portaalsite www.transportdata.be. is vandaag gelanceerd om data voor het personenvervoer, zowel publiek als privé, uit te wisselen tussen aanbieders en professionele gebruikers, zoals de ontwikkelaars van de reisplanners.

België is, net zoals de andere Europese lidstaten, verplicht een nationaal toegangspunt te creëren voor de gegevens van het personenvervoer en dit voor elk van de vervoersmodi, legt NGI in de mededeling uit. Zo wil de Europese Unie de ontwikkeling stimuleren van multimodale reisplanners, die klassieke vormen van transport zoals trein, tram en bus combineren met nieuwe vormen van personenvervoer als deelfietsen en carpooling.

Het Belgische nationale toegangspunt NAP (National Access Point) centraliseert alle beschikbare datasets over het personenvervoer in België. Dit betreft zowel het vervoer met trein, bus, tram en dergelijke als vervoer met pendelbussen, taxi's, deelfietsen, carpoolen, en ook persoonlijk vervoer (eigen wagen, eigen fiets, te voet, ...). Dat zal het reizen in de EU vergemakkelijken en daarmee ook de omschakeling naar een meer duurzame mobiliteit.