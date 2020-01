Exclusief voor abonnees

België gaat 10 kinderen van Syriëstrijders proberen terughalen

Cédric Maes

08 januari 2020

20u28

Bron: Belga, eigen berichtgeving

De regering gaat niet in beroep tegen het vonnis dat ons land verplicht tien kinderen van Syriëstrijders te helpen veilig terug te keren naar ons land. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) gezegd in de commissie buitenlandse zaken. De kinderen, tussen de 6 maanden en 7 jaar oud, zitten in het Syrische kamp Al-Hol met hun moeders.