België en VN zetten drones en blockchain in om te helpen in crisisgebieden kg

19 april 2018

17u18

Bron: Belga 3 De Belgische regering trekt dit jaar 20 miljoen euro uit om de humanitaire hulpverlening bij conflicten en rampen te verbeteren door de inzet van nieuwe technologie, zoals drones, sociale media of blockchain. Dat maakte minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) donderdag bekend tijdens een werkbezoek aan de Verenigde Naties (VN) in New York.

Concreet gaat ons land samen met het Wereldvoedselprogramma van de VN blockchaintechnologie inzetten voor de verdeling van cash in vluchtelingenkampen. Steeds vaker krijgen vluchtelingen in die kampen geld om ter plaatse voedsel te kopen in plaats van voedselpakketten die vaak uit Westerse landen worden aangevoerd. Met die aanpak worden niet alleen meer mensen bereikt, het is ook goed voor de lokale economie.

Blockchain voor vluchtelingen

De VN wil nu de blockchain gebruiken om die betalingen veiliger en efficiënter te laten verlopen en de kostprijs ervan te verlagen. De aanpak is al uitgetest bij 100.000 vluchtelingen in een kamp in Jordanië. Het Wereldvoedselprogramma plant met de Belgische steun blockchain gebruiken voor alle 500.000 vluchtelingen die in vluchtelingenkampen in Jordanië verblijven.

"Door de vele langdurige conflicten en de klimaatverandering is het aantal mensen dat humanitaire bijstand nodig heeft de voorbije jaren sterk gestegen", zegt minister De Croo. "Door meer in te zetten op innovatie maken we humanitaire hulp doeltreffender en redden we meer levens. Het inzetten van blockchain is daarvan een perfect voorbeeld."

Drones en social media

België investeert ook in het gebruik van drones voor humanitaire hulp. Drones laten toe om snel meer informatie te verzamelen uit crisisgebieden. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen om het risico op overstromingen in te schatten of zelfs om geneesmiddelen te bezorgen in afgelegen en moeilijk toegankelijke gebieden.

Daarnaast steunt ons land een project van Unicef dat via tekstberichten en sociale media naar de concrete behoeften van mensen in crisisgebieden peilt. Ons land zal de toepassing van dat project in het door terreurgroep Boko Haram geteisterde noordoosten van Nigeria mee financieren.