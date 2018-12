België en Italië sluiten akkoord in strijd tegen asielzoekers die op ‘vakantie’ gaan in thuisland kg

06 december 2018

17u25

Bron: Belga 0 België en Italië gaan nauwer samenwerken in de strijd tegen asielfraude (RefuReturn) en grensoverschrijdende criminaliteit (EuresCrim). Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, en zijn Italiaanse collega Nicola Molteni hebben daartoe vandaag een bilateraal akkoord afgesloten in Brussel. Eerder sloot de N-VA-staatssecretaris gelijkaardige akkoorden met Nederland en Duitsland.

"De vluchtelingenstatus is geen vodje papier. Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. De voorwaarde is dat je in het thuisland ernstig persoonlijk bedreigd bent. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen. Misbruiken aanpakken is een topprioriteit binnen mijn beleid. Ik ben verheugd dat de Italiaanse regering deze fenomenen mee actief zal bestrijden. We werken verder", stelt Theo Francken.



Beide landen worden geconfronteerd met vluchtelingen die naar hun herkomstland reizen, wat niet toegestaan is voor mensen met een vluchtelingenstatus. Sommige 'vakantiegangers' proberen de regels te omzeilen door via luchthavens in andere landen te reizen. Om te voorkomen dat zij onder de radar via een andere lidstaat naar hun herkomstland reizen, gaan nu ook Italië en België structureel informatie uitwisselen over deze mensen.

230 Belgische dossiers

De Europese Commissie lanceerde begin september een studie om het fenomeen Europees in kaart te brengen en de nationale wetgevingen te vergelijken om te komen tot Europese aanbevelingen. Zowel Belgische als Italiaanse ambtenaren begeleiden deze studie.



In België steeg het aantal 'vakantiegangers' van 56 dossiers in 2016 naar 230 dossiers in 2018. Die bestonden uit veelal Irakese, Afghaanse en een stijgend aantal Syrische onderdanen. Daarnaast stuurde België op twee jaar tijd reeds 325 dossiers van personen met een status in een andere lidstaat door naar de bevoegde diensten in deze lidstaat. Alleen al in 2018 detecteerde België 73 Italiaanse en 159 andere Europese 'vakantiegangers'.

Criminaliteit

Daarnaast willen beide landen ook het fenomeen aanpakken van mensen die legaal in een lidstaat verblijven en criminele feiten plegen in een andere lidstaat. Het EuresCrim-project toont in dat verband aan waar Europese samenwerking een meerwaarde kan vormen, maar bilateraal zien Francken en Moltini nog extra marge om intensiever samen te werken en actief in te zetten op sensibilisering van politie, migratie- en justitiediensten.



Tot nu toe wisselden België en Italië reeds een twintigtal dossiers uit van vreemdelingen met Italiaanse verblijfsvergunningen die in België veroordeeld werden. Hiervan ging Italië in vier dossiers over tot een intrekking van de verblijfsvergunning, zeventien dossiers zijn nog steeds in onderzoek.

