België en Duitsland meest om hulp gevraagde landen inzake terrorismedossiers kv

20 juni 2018

19u04

Bron: Belga 0 Tussen begin 2014 en juni 2018 was België het tweede meest door andere Eurojust-landen om hulp gevraagde land in juridische dossiers in verband met terrorisme. Dat vernam Belga vandaag tijdens een persbezoek van Eurojust in Den Haag ter gelegenheid van het jaarlijkse seminarie ter bestrijding van het terrorisme.

Thema dit jaar was terugkerende IS-strijders uit Syrië of Irak en de ondersteuning voor slachtoffers. Sprekers waren onder meer de Franse procureur François Molins, zijn Belgische tegenhanger federaal procureur Frédéric Van Leeuw, en Joëlle Milquet die vorig jaar benoemd werd tot speciaal adviseur van de voorzitter van de Europese Commissie over de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

België is een van de meest actieve leden van Eurojust, het EU-orgaan dat in 2002 werd opgericht om de coördinatie en samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten van de 28 lidstaten en met derde landen te bevorderen. Dit is vooral ook het geval voor terrorismedossiers.

Vorig jaar was ons land het derde in de lijst van landen die de meeste juridische informatie over terrorisme beschikbaar heeft gesteld, na Frankrijk en Oostenrijk. "Als het gaat om terrorisme, sturen we alle juridische informatie die we hebben", zei Belgisch Eurojust-lid Hilde Vandevoorde.

Sinds 2014 is België ook de op een na meest gevraagde staat door Eurojust-leden om tussenbeide te komen in gevallen van terrorisme (het verstrekken van gerechtelijke informatie, het uitvoeren van een verzoek om wederzijdse juridische bijstand of Europees onderzoek, enz.), na Duitsland en vóór Frankrijk.