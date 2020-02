België en drie andere leden VN-Veiligheidsraad eisen einde van Syrisch offensief in Idlib kv

14 februari 2020

20u55

Bron: Belga 0 Vier Europese leden van de VN-Veiligheidsraad, waaronder ook België, eisen dat er onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan het offensief van de Syrische regeringstroepen in de provincie Idlib. Dat blijkt uit een mededeling die de vier landen vandaag samen hebben verspreid.

De provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië, is het laatste gebied dat nog in handen is van de Syrische rebellen. Het bewind van Bashar al-Assad lanceerde in december een operatie om die provincie opnieuw onder controle te krijgen. Het geweld heeft al meer dan 800.000 mensen op de vlucht gedreven, zegt het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA), dat waarschuwt voor een "precaire humanitaire situatie".

Vier Europese landen die deel uitmaken van de VN-Veiligheidsraad van de Verenigd Naties hebben daarom opgeroepen tot een beëindiging van het geweld. "We vragen dat de partijen, in de eerste plaats het Syrische regime en zijn bondgenoten, onmiddellijk een einde maken aan het militaire offensief, een duurzaam staakt-het-vuren instellen en zich volledig schikken naar het internationaal humanitair recht", zo staat in de tekst.



Naast België hebben ook Duitsland, Estland en het permanente lid Frankrijk de verklaring ondertekend. Ook Polen, gewezen lid van de Veiligheidsraad, schaart zich achter de verklaring.