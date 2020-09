België doet het beter op nieuwe coronakaart: opnieuw lichtoranje KVDS

13u11 12 België is opnieuw lichtoranje gekleurd op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC). Dat betekent dat het aantal coronabesmettingen in ons land de voorbije twee weken weer onder de grens van 60 per 100.000 inwoners gezakt is.

Op 25 juli kleurde België een eerste keer lichtoranje, maar toen was dat het gevolg van een stijging van het aantal coronabesmettingen. Daarvoor was ons land geel gekleurd (minder dan 20 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken).

Rood

De toestand ging nog verder achteruit. Op 6 augustus kleurde Vlaanderen donkeroranje (tussen 60 en 120 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken). Brussel volgde op 14 augustus en Wallonië op 20 augustus. Een dag later kleurde Brussel zelfs rood (meer dan 120 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken).





Op de nieuwe kaart die het ECDC gisteren publiceerde, is België opnieuw lichtoranje (tussen 20 en 60 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken). Dat komt overeen met de cijfers van Sciensano, die sinds een drietal weken een daling van het aantal bevestigde besmettingen toont na een verstrenging van de coronamaatregelen.

Volgens de gegevens van Sciensano staat België momenteel op de zesde plaats in de Europese Unie met het aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners over een periode van twee weken. Dat zijn er volgens het ECDC momenteel 53. De top vijf wordt gevormd door Spanje (171), Malta (95), Frankrijk (89), Kroatië (87) en Roemenië (84).

De coronakaarten van het ECDC worden door overheden in heel Europa gebruikt als bron om te zien waar het coronavirus opflakkert. Er worden onder meer reisadviezen mee opgesteld.

