België de mist in bij advies over medisch mondmasker Redactie

18 juni 2020

08u01

Bron: De Morgen 56 Een chirurgisch mondmasker even onder de kin laten hangen, kan besmettingen in de hand werken. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nochtans krijgen zorgverleners in België al wekenlang de boodschap dat het wél mag, schrijft De Morgen.

Op 21 maart communiceerde het federale instituut Sciensano en de Risk Management Group (RMG) een instructie over het gebruik van mondmaskers. Dat deden ze op basis van een advies van de Hoge Gezondsheidsraad en aanbevelingen van de Risk Assessment Group (RAG). In de instructie staat dat een chirurgisch mondmasker, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, 8 uur gebruikt mag worden. Het masker mag ook bijgehouden worden. "Gedragen rond de hals, maar nooit in de zak.”

De instructie geldt voor alle zorgverleners. Ze wordt ook overgenomen in de richtlijnen die de regio's verspreiden naar onder andere de rusthuizen en andere collectieve voorzieningen. Maar een chirurgisch masker onder de kin dragen, is een onveilige praktijk, stelt Hans Kluge, regionaal directeur bij de WHO, nu duidelijk. Hij doet dat in een mail, die De Morgen kon lezen, aan Paul Cappelier, voorzitter van de Belgische Federatie van Zorgkundigen.



De Hoge Gezondheidsraad reageert dat het bewuste zinnetje over het masker rond de hals al op 16 april uit de federale richtlijnen gehaald. Alleen is dat volgens De Morgen niet gecommuniceerd naar de regio's. Op die van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid staat het in de recente update voor personeel in de woonzorgcentra, die van 29 mei, nog altijd.

