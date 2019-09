België boekt "zekere vooruitgang" bij preventie corruptie kv

11 september 2019

18u26

Bron: Belga 0 De anticorruptiewerkgroep (Greco) van de Raad van Europa vindt dat België "een zekere vooruitgang" heeft geboekt op vlak van preventie van corruptie ten aanzien van parlementsleden, rechters en procureurs. Dat blijkt uit een nieuw tussentijds rapport dat Greco vandaag heeft gepubliceerd.

Greco moet eventuele lacunes in nationale teksten over corruptiebestrijding opsporen en aanbevelingen verstrekken over de manier waarop het fenomeen beter kan voorkomen worden via de wetgeving, in de instellingen en op het terrein.

Aanbevelingen

Greco had België in haar vorige rapport vijftien aanbevelingen gedaan. Twee van die adviezen zijn "op bevredigende wijze" uitgevoerd, twaalf andere zijn "gedeeltelijk" uitgevoerd en één aanbeveling helemaal niet.



In die aanbeveling had Greco gevraagd om "een coherente en doeltreffende regelgeving voor parlementsleden inzake geschenken, giften en andere gratificaties", waarin onder meer ook de kwestie van buitenlandse schenkers wordt geregeld. Daarnaast is er ook nog werk aan de winkel om contacten tussen parlementsleden en derde partijen transparanter te maken, aldus Greco.

Het orgaan van de Raad van Europa begroet anderzijds wel een aantal nieuwe maatregelen, zoals de invoering van een elektronische toepassing voor de aangifte van mandaten en de organisatie van integriteitsopleidingen voor leden van de toekomstige legislatuur.

Wat rechters en procureurs betreft, is er onder meer vooruitgang geboekt op vlak van de aanwerving en opleiding van plaatsvervangende rechters en de verspreiding van uniforme deontologische regels onder alle magistraten.

Meer over Greco

politiek