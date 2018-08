België blijft zesde grootste bierproducent in Europa AV

03 augustus 2018

14u23

Bron: BELGA 0 Belgische brouwerijen lieten vorig jaar meer dan 2,4 miljard liter bier door de kranen vloeien. Daardoor blijft ons land de op vijf na grootste bierproducent in de Europa. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en Spanje gaan ons voor.

Ons land produceerde vorig jaar ongeveer 160 miljoen liter meer dan in 2016, goed voor een stijging van een kleine 7 procent. Toch doet buurland Nederland stukken beter: de bierproductie steeg daar met maar liefst 48 procent tot 3,9 miljard liter. Nederland wordt daarmee de op drie na grootste bierproducent van Europa.

Onze Belgische bieren deden het ook goed in het buitenland: 1,6 miljard liter bier werd geëxporteerd. Echter, opnieuw scheren onze noorderburen hoge toppen. Nederland exporteerde 1,9 miljard liter in 2017 en wordt daarmee de grootste uitvoerder van alcoholische bieren in Europa.

Van alle bier dat niet voor de Europese markt bestemd was, ging ongeveer een derde naar de Amerikanen. Dat maakt de Verenigde Staten de belangrijkste niet-Europese bestemming voor het gerstenat. China neemt 15 procent van het uitgevoerde bier af, gevolgd door Canada (6 procent), Korea (5 procent) en Rusland (4 procent). Zwitserland, Australië en Taiwan namen elk 3 procent van het uitgevoerde Europese bier voor hun rekening.