België bij veiligste landen ter wereld in coronacrisis: dit is de ranglijst Koen Van De Sype

15 april 2020

14u03

Bron: Eigen berichtgeving 122 Ons land scoort met de manier waarop het de coronacrisis aanpakt. Dat blijkt uit een ranglijst van de Deep Knowledge Group (DKG) , een internationale organisatie die zich bezighoudt met de analyse van wetenschappelijke data. Ons land bekleedt wereldwijd de 19de plaats en in de Eurozone zelfs de 8ste. “België doet het heel goed”, bevestigt Deep Knowledge Group aan HLN.

In totaal werden 72 parameters in rekening gebracht om de ranglijst te maken, vertelt de denktank aan onze redactie. Het gaat onder meer om de omvang van de quarantaine, de mate waarin die wordt nageleefd, de economische steunmaatregelen, de toestand van de gezondheidszorg, de beschikbaarheid van coronatests en de mate waarin ziekenhuizen uitgerust zijn.

Scoren

België blijkt vooral punten te scoren voor de manier waarop de quarantainemaatregelen werden uitgerold, de omvang van de reisbeperking die ons land oplegde en de snelle en efficiënte manier waarop onze overheid de crisis in goede banen leidt.





Minder goede punten krijgt ons land omdat er niet breed getest wordt en door de betrouwbaarheid en transparantie van de meegedeelde data. Hetzelfde geldt voor de voorraad beademingstoestellen en de infrastructuur om snel beschermingsmateriaal te produceren.

Israël is het land dat wereldwijd het beste rapport kan voorleggen, gevolgd door Duitsland, Zuid-Korea, Australië en China. De Verenigde Staten doen het opvallend slecht, met een 70ste plaats.

In Europa voert Duitsland de lijst aan, gevolgd door Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Denemarken. Helemaal achteraan hangen – niet verwonderlijk – het Verenigd Koninkrijk, San Marino, Italië en Spanje.

Duitsland scoort over de volledige lijn goed, met een uitschieter voor hoe efficiënt de overheid de crisis aanpakte. Ondanks het feit dat er aanvankelijk een hoge infectiegraad was, kon de verspreiding van het virus door snel en doortastend te reageren in de kiem gesmoord worden. Daardoor bereikte de uitbraak nooit het niveau van sommige andere landen. De werking van de crisisteams en de gezondheidszorg – die de ziekenhuiscapaciteit meteen opschaalde – kregen goede punten.

Volgens Dmitry Kaminskiy van DKG zal dat Duitsland na de pandemie een aanzienlijk economisch voordeel opleveren. “Ondernemers en investeerders zijn maar op zoek naar één ding: een veilige haven”, vertelde hij aan de Duitse krant Der Spiegel.

Voor het maken van de ranglijst verzamelde en analyseerde een team van experts data uit 200 landen over de hele wereld. De gegevens kwamen uit openbare bronnen, zoals die van de Wereldgezondheidsorganisatie en de John Hopkins University.

