België bij OESO-landen waar minste immigranten aan het werk zijn

18 september 2019

17u27

Bron: Belga 18 Het percentage immigranten met een job in de OESO-landen is in 2018 gestegen tot 68,3 procent. Daarmee zijn onder de immigranten bijna zoveel mensen aan de slag als bij zij die geboren zijn in het land in kwestie. Dat blijkt vandaag uit een rapport van de OESO.

Tussen de OESO-landen onderling zijn er evenwel grote verschillen, en België is bij de slechtste leerlingen uit de klas. In ons land is 58,3 procent van de immigranten aan het werk. Enkel Turkije, Mexico en Griekenland scoren nog slechter.

"De professionele vooruitzichten voor immigranten zijn er in 2018 verder op vooruit gegaan", klinkt het bij de OESO, die wijst op een positieve evolutie de voorbije vijf jaar. Wel zijn er dus grote verschillen tussen de OESO-landen. Zo scoort IJsland het best, met 82,5 procent van de immigranten die aan het werk zijn, gevolgd door Tsjechië (79,4 procent), Israël (78,8 procent) en Nieuw-Zeeland (77,2 procent).

