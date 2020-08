België bereidt zich voor om vaccin aan te kopen

19 augustus 2020

Bron: Belga

Binnen het Geneesmiddelenagentschap (FAGG) is een expertencommissie opgericht om de regering te adviseren over de aankoop van coronavaccins. Dat schrijft Le Soir. Die commissie met wetenschappers, vertegenwoordigers van het FAGG, de FOD Volksgezondheid en de drie gemeenschappen is dinsdag een eerste keer samengekomen.