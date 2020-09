België bereid 12 kinderen uit afgebrande vluchtelingenkamp op Lesbos op te vangen HAA

15 september 2020

13u04

Bron: De Morgen, Belga 6 Kamp-Moria Ons land is bereid twaalf niet-begeleide minderjarigen op te vangen uit het vernielde opvangkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Dat meldt De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld).



Een zware brand legde vorige week het overbevolkte vluchtelingenkamp op Lesbos in de as. Daardoor raakten meer dan 12.000 migranten dakloos. De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde vorige donderdag een Frans-Duits initiatief aan om binnen de Europese Unie 400 minderjarige asielzoekers uit Moria op te vangen.

Ons land zal voorstellen twaalf niet-begeleide jongeren op te vangen. Daarvoor kijkt de regering naar de beschikbare capaciteit. Vooraleer het zo ver is, is er nog een initiatief van de Grieken nodig, preciseert het kabinet-De Block. “Dat betekent dat onder meer de selectie van de minderjarigen in overleg met hen zal verlopen.”





Ondertussen blijft ons land aandringen op een structurele oplossing. Het wil dat elke Europese lidstaat een eerlijke bijdrage levert, die onder andere gebaseerd is op de draagkracht en de grootte van elk land. De 12 kinderen die ons land wil opvangen, komt ook overeen met een “fair share” van 3 procent van de 400 kinderen die binnen de Europese Unie zouden worden opgevangen.

