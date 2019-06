België bengelt in EU achteraan voor klimaat KVDS

18 juni 2019

06u05

Bron: Belga 0 België dreigt niet alleen de Europese klimaatdoelen voor 2020 te missen, maar ook te falen voor 2030. Het Belgische energie- en klimaatplan - dat de maatregelen oplijst voor 2030 - voldoet niet. Dat staat in een evaluatie die de Europese Commissie vandaag publiceert, schrijft De Tijd.

De moeilijke regeringsvorming dreigt ons land helemaal in de Europese staart te doen belanden. Tegen 2030 moet België de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen. Maar EU-experts voorspellen een daling van niet eens 14 procent op basis van het geplande beleid, een kloof van 21,5 procentpunten. Nederland staat nog maar 5 procentpunten af van het doel voor 2030.

Bindend

"Als in België niet snel klimaatregeringen aan zet komen die doeltreffende en doortastende maatregelen nemen, is het kalf voor 2030 verdronken", klinkt het.





Europese klimaatafspraken zijn bindend en de energie- en klimaatplannen moeten tot een samenhangender beleid leiden. Opmerkelijk is dat België meer maatregelen aan Europa rapporteert dan de andere lidstaten. Maar die halen blijkbaar weinig uit.