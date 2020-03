België applaudisseert woensdag om 20 uur voor artsen en verpleegkundigen: “Laat merken dat we aan ze denken” KVDS

17 maart 2020

22u13 0 Op sociale media doet een oproep de ronde waarbij iedereen gevraagd wordt om woensdagavond om 20 uur te applaudisseren voor alle artsen en verpleegkundigen die op de barricades staan in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. In Nederland werd dinsdagavond al geklapt voor hen.

Het is met de hashtag #applausvoordezorg dat de oproep zich als een lopend vuurtje verspreidt. Doel is om waardering te laten zien voor het belangrijke werk dat zorgverstrekkers leveren.

Massaal

“Stuur dit naar minimaal 3 personen door”, staat er in het bericht te lezen tegen de achtergrond van een Belgische vlag. “Dan kunnen we woensdag om 20.00 uur massaal uit onze ramen voor onze zorghelden applaudisseren. Het applaus geldt als hart onder de riem voor alle zorgmedewerkers, dokters, huisartsen en verpleegkundigen in hun gevecht tegen het virus en voor onze gezondheid. Laat merken dat we aan ze denken.”





In Nederland deed een soortgelijke oproep de jongste dagen de ronde op sociale media. Daar werd dinsdagavond om 20 uur geklapt. Ook het Koninklijk Huis deed mee, zo is te zien in een filmpje. “Wij klappen vanavond uit dank en respect voor alle zorgmedewerkers in Nederland die ons beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus”, aldus koning Willem-Alexander samen met de koningin en hun drie dochters.

Applaus van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor alle zorgmedewerkers, om hen een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen het coronavirus en hun inzet voor de gezondheid van iedereen in Nederland. #applausvoordezorg

@Tergooi Vanavond hebben wij (bewoners van blok C op Monnikenberg) heel bewust meegedaan aan #applausvoordezorg, als naaste buren van het Hilversumse ziekenhuis. Aan de zwaaiende lichtjes te zien is het niet onopgemerkt gebleven! Sterkte allemaal, en nog eens: BEDANKT!

En het applaus werd gehoord in Nederland. Verscheidene zorgverleners deelden al dat ze aangedaan waren door de blijk van appreciatie voor hun werk. “Op het moment dat we met vier collega's een coronapatiënt van de grond af tilden. Een applaus op de achtergrond via de televisie van de patiënt. Best mooi, THNX!”

Op het moment dat we met vier collega's een corona patiënt van de grond af tilde. Een applaus op de achtergrond via de televisie van de patiënt. Best mooi, THNX! #applausvoordezorg

In Italië en Spanje vond de actie zaterdag al plaats.

