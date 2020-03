België applaudisseert vanavond om 20 uur voor ‘helden van de zorg’

Vanavond, maar ook de avonden erna komen we om 20u samen (via onze ramen of balkons) om een applaus te geven voor het ziekenhuispersoneel. Op die manier tonen we dat we #solidair zijn met hen en hen #erkentelijk zijn voor het bijzonder waardevolle werk dat zij verrichten. pic.twitter.com/7LTiiMnmeU

Rudi Vervoort(@ rudivervoort)