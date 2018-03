België al 27ste land dat Russische diplomaten uitwijst België volgt voorbeeld VS en andere EU-landen en wijst één Russische diplomaat uit kv ara

27 maart 2018

18u31

Bron: De Standaard, Belga 107 Ons land zet één Russische diplomaat het land uit, als reactie op de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion. Dat heeft het kernkabinet beslist.

Ons land volgt daarmee het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en meerdere Europese landen. De internationale gemeenschap uit daarmee zijn ongenoegen over de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Yulia eerder deze maand.

Waarom sturen we er maar één terug?

Kort: omdat we zelf geen zware Russische tegenreactie willen ondergaan. Ons land heeft 15 diplomatieke vertegenwoordigers in Rusland. Ter vergelijking: er zijn er 227 in ons land. 103 daarvan komen speciaal voor ons, de andere zijn hier voor de EU of de NAVO. Als Rusland een zware tegenreactie geeft, dan zou dat voor ons als klein land veel grotere gevolgen hebben dan voor pakweg Frankrijk of Duitsland. Niet alleen diplomatiek, ook economisch: bij die 15 Belgen zitten bijvoorbeeld ook handelsvertegenwoordigers van de gewesten.

Wanneer pakt hij zijn boeltje?

"De Russische ambassadeur wordt binnen de 48 uur van deze beslissing in kennis gesteld", klinkt het in een persmededeling. "De betrokkene zal 14 dagen tijd krijgen om het grondgebied te verlaten."

Ambassadeur betreurt beslissing

"We kunnen dit alleen maar betreuren. Rusland gaat hierop reageren", zei de ambassadeur van Rusland in Brussel, Alexander Tokovinine op de Franstalige radiozender La Première zonder meer details te geven.

"Deze escalatie is niet onze keuze", zei de ambassadeur. Volgens Tokovinine zullen de Europese reacties voor tijdverlies zorgen voor de onvermijdelijke samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland. "We zijn genoodzaakt om samen te leven op het Europees continent", aldus de man.

De ambassadeur herhaalde de ontkenning van zijn land met betrekking tot de vergiftiging van een voormalig Russisch spion en diens dochter in het Britse Salisbury. "Rusland heeft niets te maken met die Skripal-zaak. Er is geen enkel bewijs geleverd van Russische betrokkenheid", aldus Tokovinine.

Deze landen beslisten al Russische diplomaten uit te wijzen:

• Verenigde Staten: 60

• Verenigd Koninkrijk: 23

• Oekraïne: 13

• NAVO: 7

• Frankrijk: 4

• Duitsland: 4

• Polen: 4

• Canada: 4

• Tsjechië: 3

• Litouwen: 3

• Moldavië: 3

• Denemarken: 2

• Italië: 2

• Nederland: 2

• Spanje: 2

• Albanië: 2

• Australië: 2

• België: 1

• Kroatië: 1

• Estland: 1

• Finland: 1

•Hongarije: 1

• Ierland: 1

• Letland: 1

• Roemenië: 1

• Zweden: 1

•Macedonië: 1

• Noorwegen: 1