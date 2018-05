Belgian Pride zal voor verkeershinder zorgen in centrum Brussel Margo Verhasselt

19 mei 2018

12u06

Bron: Belga 4 De politie Brussel Hoofstad Elsene verwacht dat de Belgian Pride zaterdagnamiddag voor verkeershinder zal zorgen in het centrum van Brussel. Het centrum wordt dan ook best vermeden met de wagen, klinkt het.

De Belgian Pride, beter bekend als de Gay Pride, vindt plaats tussen 13 en 18 uur. De optocht zet zich om 14.30 uur officieel in gang in de Ravensteinstraat. De praalwagens dalen af richting het Muntplein en De Brouckère om dan af te slaan op de Kleerkopersstraat en de achterkant van de Beurs te passeren. Nadien gaat de stoet via de Steenstraat terug omhoog om rond 17.00 uur te eindigen op de Keizerslaan.

De betrokken straten worden allemaal verkeersvrij gemaakt, en parkeren is er verboden. Enkele openbare parkings in het centrum (Grote Markt - Schildknaap - Munt) zullen tijdens de parade niet of slechts beperkt bereikbaar zijn.

Het Centraal Station wordt bediend maar enkele toegangen zullen niet operationeel zijn.