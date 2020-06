Exclusief voor abonnees

Belgian Network for Black Lives: “Niet logisch dat jongeren zo hardhandig werden aangepakt”

Fien Tondeleir

08 juni 2020

12u24

56

Belgian Network for Black Lives ondersteunde gisteren organisator Change Asbl bij de betoging in Brussel waar 10.000 mensen samenkwamen. “We hebben de filmpjes van vernielingen enkel op sociale media gezien", klinkt het. “Maar op een dag dat je betoogt tegen politiegeweld, hebben we ook beelden zien opduiken van jongeren die hardhandig door de politie in elkaar geslagen werden. Dat is niet logisch.”