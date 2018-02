België wint rechtszaak tegen Facebook omdat het privacy niet respecteert, bedrijf gaat in beroep FT

16 februari 2018

14u19

Bron: Belga & Eigen berichtgeving 17 De rechtbank in Brussel heeft Facebook veroordeeld voor het niet naleven van de privacywet. Als de internetgigant niet onmiddellijk stopt met het ongebreideld volgen van het surfgedrag van internetgebruikers uit ons land en onwettig verkregen persoonsgegevens niet vernietigt, moet het een dwangsom van 250.000 euro per dag betalen. Facebook gaat in beroep.

De Privacycommissie in ons land zegt dat Facebook onwettig ons surfgedrag bijhoudt. En dus werd vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd en Facebook Belgium bvba. Vandaag kwam de Brusselse rechtbank van eerste aanleg met een oordeel: Facebook eerbiedigt de Belgische privacywet niet. De rechter volgde op die manier de volledige redenering van de Privacycommissie.

Die zegt dat Facebook massaal persoonsgegevens verzamelt, maar niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Ook informeert het bedrijf niet welke privégegevens het van haar surfers vergaart en waarvoor ze die eigenlijk gebruikt. Of hoelang die informatie precies wordt bewaard.

De rechter heeft daarom beslist dat Facebook moet stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit ons lang zolang het haar beleid niet in overeenstemming brengt met de Belgische privacywet. Ook moet het socialemedianetwerk alle onwettig verkregen persoonsgegevens zo snel mogelijk vernietigen.

Doet Facebook dat niet, dan moet het een dwangsom betalen van 250.000 euro per dag vertraging, met een maximum van 100 miljoen euro. Facebook moet ook het volledige vonnis - 84 bladzijden lang - op haar website publiceren. De bevolen maatregelen zullen daarnaast verschijnen in de papieren dagbladen in ons land.

Teleurgesteld

Facebook zegt teleurgesteld te zijn in het vonnis en kondigt aan in beroep te zullen gaan. “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om mensen te helpen begrijpen hoe we cookies gebruiken om relevante content te tonen en Facebook te beveiligen. Zo hebben we teams samengesteld die zich richten op de bescherming van privacy - van ingenieurs tot ontwerpers. En hebben we hulpmiddelen ontwikkeld die iedere surfer keuzemogelijkheden en controle geven.”

"De cookies en pixels die we gebruiken, zijn standaard in de sector", vervolgt Facebook. "Ook geven we gebruikers het recht om zich af te melden voor bepaalde gegevens die verzameld kunnen worden via de site en advertenties."

Like, share en cookies

Om persoonsgegevens te verzamelen maakt Facebook gebruik van drie technologieën: social plug-ins (de bekende like- en share-knoppen), cookies (tekstbestandjes die op de computer van de internetgebruiker worden geplaatst en daar achterblijven) en de zogenaamde Facebook Pixel. Dat is een onzichtbaar puntje dat virtueel meekijkt op andere websites dan het sociaal netwerk, zelfs bij niet-leden. Volgens de Privacycommissie doet het bedrijf dat vooral voor commerciële doeleinden.