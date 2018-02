België opent vier nieuwe ambassades in Afrika

01 februari 2018

Bron: Belga

België krijgt er in Afrika vier ambassades bij. De bestaande diplomatieke bureaus in Cotonou (Benin), Conakry (Guinee), Bamako (Mali) en Niamey (Niger) worden vanaf vandaag tot ambassade opgewaardeerd. Dat laten vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo weten. "Ons land toont daarmee welk belang het hecht aan de relaties met die landen en aan de situatie in de regio", zeggen ze.