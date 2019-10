Belgen zonder financiële kopzorgen zijn gelukkiger HR

16 oktober 2019

17u22

Bron: Belga 1 Binnenland Belgen die risico lopen op armoede, ervaren meer sociale uitsluiting, eenzaamheid en negatieve gevoelens dan Belgen zonder financiële kopzorgen. Dat blijkt uit de resultaten van de Europese enquête naar inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) in 2018.

De federale statistische dienst Statbel publiceerde de cijfers vandaag, naar aanleiding van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober.

Belgen rapporteerden vorig jaar een gemiddelde score voor levenstevredenheid van 7,6 op 10. De tevredenheid met de financiële situatie krijgt een 7,0 op 10, die over de tijd die besteed kan worden aan zaken die ze graag doen ook 7,0, jobtevredenheid 7,5, en tevredenheid met persoonlijke relaties zelfs 7,9. Ons land zit daarmee in de Europese subtop, samen met onze buurlanden, en na de Scandinaviërs.

Maar achter die gemiddelden gaan grote verschillen schuil, en die hebben te maken met de financiële situatie. Ongeveer een op de vier Belgen met armoederisico ervaart een hoge mate van sociale uitsluiting, terwijl dit bij Belgen zonder financiële problemen een op de acht is. En een op de zeven met armoederisico voelt zich meestal of altijd eenzaam. Bij Belgen zonder armoederisico is dit een op de twintig.

Gemoedstoestand

Het armoederisico hangt ook samen met de emotionele gemoedstoestand. Een op de vijf met armoederisico voelt zich meestal of altijd zeer nerveus, terwijl slechts een op de zeven Belgen zonder dat risico dergelijke gevoelens hebben. Bovendien voelt een op de tien in een financieel precaire situatie zich meestal of altijd neerslachtig. Bij Belgen zonder armoederisico is dat een op de twintig.

Omgekeerd antwoorden acht op de tien Belgen zonder armoederisico dat ze zich meestal of altijd gelukkig voelen. Bij wie het financieel minder goed heeft, is dit iets meer dan de helft.

Exact 16,4 procent van de Belgen, of meer dan een op de zeven, liep in 2018 risico op armoede. Zij hebben een inkomen, na sociale transfers, dat onder de armoededrempel ligt.