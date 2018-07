Belgen zijn voorstander van neutrale sigarettenpakjes kv

17 juli 2018

06u37

Bron: Belga 0 Een meerderheid van de Belgen wil dat er voortaan geen merken meer staan op sigarettenpakjes, terwijl ook de reclame voor tabak moet worden teruggedrongen. Dat blijkt uit een bevraging van de Stichting tegen Kanker, waarover Het Nieuwsblad en Le Soir vandaag schrijven.

Van Europa moeten ­alle sigaretten vanaf 2020 in neutrale pakjes zitten, maar in ons land zit een beslissing vast in een politieke discussie tussen de regeringspartijen. Uit een enquête van de Stichting tegen Kanker bij 3.500 Belgen blijkt alvast dat 61 procent de maatregel wel ziet zitten. Bovendien vindt 68 procent dat alle tabaksreclame bij verkoopplaatsen verboden zou moeten worden. Opvallend daarbij: ook de helft van de ­rokers staat achter die twee maatregelen.

"De regering moet voor de parlementaire vakantie van 21 juli de knoop doorhakken om ervoor te zorgen dat we tegen 1 januari 2020 neutrale pakjes kunnen hebben", zegt Suzanne Gabriels, experte tabakspreventie bij de Stichting tegen Kanker, in Het Nieuwsblad. "Door politieke spelletjes dreigt heel het dossier vast te lopen. Je kan je afvragen in hoeverre er achter de schermen druk wordt uitgeoefend door de ­tabaksbedrijven die hun enorme winsten niet graag zien afnemen."